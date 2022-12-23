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Анастасия Волочкова рассказала, что подруга нашла ей оленя для свадьбы

Limon.ee
Анастасия Волочкова рассказала, что подруга нашла ей оленя для свадьбы
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram рассказала о помощи подруги в подготовке к свадебному торжеству.

По словам артистки, она не только работает с фотографом Еленой Галицыной, но и дружит с ней.

«У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у нее в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы», — поделилась Волочкова.

О том, что балерина выходит замуж, она рассказала несколько дней назад. Избранником Волочковой стал бизнесмен по имени Дмитрий, который владеет компанией по производству десертов без сахара.

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