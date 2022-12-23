Это видео иллюстрирует раскол в обществе на фоне кризисов. Этот клип посмотрели почти 70 миллионов человек, многих он тронул до слез...
Все, как в нашей жизни ⟩ Шокирующий рекламный ролик покорил зрителей
Многоквартирный дом где-то в Германии. В подземном гараже, в лифте и даже за закрытыми дверями люди спорят, кричат или ругаются. Тем временем в стенах, дверях, полах и потолках появляются трещины. Возникает чувство тревоги. И в этот момент маленький мальчик предлагает... поговорить. «Давайте поговорим», – таков примирительный призыв рекламного видео немецкого дискаунтера Penny и режиссера Себа Эдвардса «The Crack» («Трещина»).
Пандемия коронавируса, война в Украине, энергетический кризис, – многие испытывают большую психологическую нагрузку. В такой стрессовой ситуации некоторые не могут даже спокойно разговаривать друг с другом. Что же им предлагает в своих рождественских видео концерн розничной торговли?
Кристоф Эверке, креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, в интервью DW подчеркивает: «Мы хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице».
Видеоролик стал вирусным
Так родилась идея ролика с примирительным посланием, поясняет немецкий специалист: «Мы должны снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга». Более 18 миллионов пользователей YouTube посмотрели видео дискаунтера Penny «Трещина». Это послание вызвало бурную реакцию. «Жуткий фильм, который заставляет задуматься», - написал один из пользователей. «Вы поражаете людей в самое сердце», - заметил другой зритель. «В нем больше вдохновения, чем в любой рождественская службе в церкви», – делится своими эмоциями третий. Но есть и критика: «Какое отношение этот клип имеет к дискаунтеру?» – недоумевают разочарованные пользователи. «Странно, что сети супермаркетов сейчас продвигают морально-этические ценности», – замечает другой. А кто-то задается резонным вопросом: «Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?»
Вот уже несколько лет рождественские социальные ролики, такие как «Трещина», вызывают большой интерес у телезрителей. Первопроходцем в Германии был концерт Edeka, который в 2015 году совершил гениальный и неожиданный переворот в рекламе своим видео «Heimkommen» («Вернуться в отчий дом»).
После многих лет празднования Рождества в одиночестве старик прибегает к отчаянной уловке, чтобы наконец собрать своих детей, разбросанных по всему миру. Он рассылает им свой некролог. Дети собираются в отцовском доме по поводу печального события – его кончины, но узнают, что отец жив. Посыл этого видео проникает прямо в сердце: пора возвращаться домой. Этот клип посмотрели почти 70 миллионов человек, многих он тронул до слез...
С тех пор рождественские рекламные кампании в Германии переживают бум. «Крупные фирмы и особенно продовольственные концерны весьма заинтересованы в создании социальных видеороликов», – считает Михаэль Бернеккер, сотрудник Немецкого института маркетинга в Кельне. Эксперты говорят о «корпоративной социальной ответственности» крупных концернов. Кристоф Эверке признает, что на самом деле речь идет о том, что концерны пытаются добиться долговременного расположения клиентов.
Главный посыл крупных фирм
По словам Бернеккера, дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. Их ежегодные расходы на рекламу составляют 200 миллионов евро. Большая их часть уходит на рождественские кампании. По словам Бернеккера, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Пионером в этом секторе маркетинга была британская розничная группа John Lewis, которая производила трогательные анимационные фильмы и тем самым сделала жанр «рождественской рекламы» популярным во всей Европе. Ее видеоролики задавали стандарты. «Со временем то, что было чисто рождественским посланием, превратилось в имиджевую кампанию», – говорит специалист по рекламе Кристоф Эверке. Суть рождественских видеопосланий дискаунтера Penny: «Нам нравится решать проблемы вместе».
В прошлом году вирусным стало видео от норвежской почты «When Harry meets Santa» («Когда Гарри встречает Санту»). В нем рассказывается трогательная история человека, который влюбляется в Санта-Клауса. Его чувства не остаются безответными. Еще более актуальным в этом году является ролик «Father Christmas and Mother Earth» – настоятельный призыв остановить изменение климата.