Все, как в нашей жизни ⟩ Шокирующий рекламный ролик покорил зрителей

Многоквартирный дом где-то в Германии. В подземном гараже, в лифте и даже за закрытыми дверями люди спорят, кричат ​​или ругаются. Тем временем в стенах, дверях, полах и потолках появляются трещины. Возникает чувство тревоги. И в этот момент маленький мальчик предлагает... поговорить. «Давайте поговорим», – таков примирительный призыв рекламного видео немецкого дискаунтера Penny и режиссера Себа Эдвардса «The Crack» («Трещина»).

Пандемия коронавируса, война в Украине, энергетический кризис, – многие испытывают большую психологическую нагрузку. В такой стрессовой ситуации некоторые не могут даже спокойно разговаривать друг с другом. Что же им предлагает в своих рождественских видео концерн розничной торговли?

Кристоф Эверке, креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, в интервью DW подчеркивает: «Мы хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице».

Видеоролик стал вирусным