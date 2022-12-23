НЕКИСЛО ⟩ Стала известна цена подарка Ксении Бородиной на 7-летие дочери

22 декабря малышке исполнилось семь лет. Ксения устроила праздник в доме. Ведущая проектов «Дом-2» и «Перезагрузка» украсила гостиную воздушными шарами в виде поросят – любимых персонажей школьницы. Звездная мать подготовила для Теоны несколько подарков. Теледива преподнесла дочери роскошные серьги с бриллиантами от итальянского бренда Pasquale Bruni. Похожие украшения стоят более 8 000 евро.

Во время распаковки подарка произошел забавный случай. Теона открыла красную коробку и не увидела там ничего. «И?» — удивилась девочка, глядя на маму. «Там же видишь - мешочек. Доставай», — объяснила Бородина. Виновница торжества также получила пышное розовое платье, наряд от Fendi и несколько пятитысячных купюр.