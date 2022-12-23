Астролог с мировым именем Павел Глоба сделал неприятное предсказание одному знаку зодиака. 23 декабря его ждет серьезная потеря.
23 декабря потеряет все, если не послушает! Павел Глоба предостерег один из знаков Зодиака
23 декабря потеряет все, если не послушает! Павел Глоба предостерег один из знаков Зодиака
Один представитель зодиакальных созвездий окажется перед сложным выбором, от его решения многое зависит. Сделав неправильный выбор, он может потерять самое дорогое, что у него есть, пишет TopNews.
Речь идет о Весах. Представители воздушного знака крайне эксцентричны и легкомысленны, это их и погубит 23 декабря. Весы окажутся на распутье, где правая сторона олицетворяет то, чего бы им действительно хотелось, но путь к мечте окажется долог и тернист. Ну а левая – это то болото, в котором обитают Весы, и не желают ничего менять. Выбор за вами, но Павел Глоба рекомендует выйти из зоны комфорта ради собственного будущего. В противном случае Весы со временем потеряют все: вторую половинку, работу и здоровье. Их образ жизни приведет к катастрофе.
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