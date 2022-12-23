Украинская певица Jerry Heil 22 декабря разместила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлен момент падения со сцены в оркестровую яму на бетонный пол с трехметровой высоты.
ВИДЕО ⟩ Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты в оркестровую яму
22 декабря популярная украинская певица во время выступления в Тернополе упала в оркестровую яму и была госпитализирована.
«Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо», – написала артистка.
Она призналась, что когда делала шаг в пустоту, то ей показалось, что там есть пол.
«Дальше ничего не помню. Не могла даже вспомнить имя ассистентки», – призналась Jerry Heil.
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