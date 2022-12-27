Ежегодно большая часть городского бюджета тратится на запуск новогодних салютов – в этом году власти пришли к заключению, что откажутся от праздничного салютования, однако запрет на запуск фейерверков горожанами не стоит. Как обезопасить себя от покупки контрафактной продукции, как правильно выбрать место для покупки праздничных огней, а главное, как грамотно организовать запуска салюта. На вопросы редакции ответил профессиональный пиротехник магазина Tulepood Дмитрий Маковий.
Как не нарваться на контрафакт: профессиональный пиротехник рассказывает о правилах запуска салютов в Эстонии
– Горожане боятся, что в этом году есть запрет на запуск салютов в праздники, как на самом деле обстоят дела?
– На самом деле никакого запрета нет, существует закон öörahu, то есть можно шуметь в рабочие дни до десяти часов вечера, в пятницу и субботу до 11 часов вечера. Исключением является 31 декабря – в ночь на Новый год.
В этом году от запуска салюта на Новый год отказались городские власти, но запрета для горожан никакого нет, есть рекомендации отказаться от покупки салюта и пожертвовать деньги на благотворительность.
– Есть ли в Эстонии специально обозначенные места для запуска салютов?
– Как правило, особенных мест нет, но мы настоятельно рекомендуем это делать на пустырях, подальше от жилых домов, чтобы не повредить никого и ничего, и чтобы не тревожить животных. Так будет безопаснее для всех.
– В Ласнамяэ, например, много мостов и традиционно запускают салюты именно с них, можно ли так делать?
– Место для запуска надо выбирать исходя из нескольких факторов: чтобы людей было не много и чтобы в радиусе 30 метров никого не было. Идеально найти площадку подальше от дома.
– Как не нарваться на контрафакт при покупке фейерверков?
– На каждом фейерверке есть обозначение CE: данный сертификат подтверждает легальность салюта, а это значит, что документы исправны и его можно использовать. Покупать нужно только у проверенных поставщиков: магазинов или в аккредитованных точках в торговых центрах. Обязательно консультируйтесь у продавцов!
Меры предосторожности:
- Изделие установить на ровной поверхности, освободить фитиль и поджечь на расстоянии вытянутой руки.
- НИКОГДА НЕ НАКЛОНЯТЬСЯ НАД ИЗДЕЛИЕМ.
- После поджога фитиля немедленно удалиться на безопасное расстояние.
- Если изделие не сработало, не подходить к нему в течение 20 минут с момента запуска.
- Никогда повторно не запускать фейерверк.
- Обеспечить свободное пространство на территории запускаемых изделий.
- Не запускать вблизи строений, людей и легковоспламеняющихся материалов.
– Должен ли быть у продавца какой-либо специальный сертификат на продажу салютов?
– Обязательно должна быть лицензия, например, у нас она есть – мы профессиональные пиротехники, а обычный продавец должен пройти специальное обучение – после прохождения курса выдается подтверждающий документ и в точке продажи он обязан быть.