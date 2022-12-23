Как убрать следы соли на обуви: 3 самых быстрых способа, чтобы ботинки сияли

В зимний период нас постоянно преследует проблема белых следов на обуви – они появляются после того, как мы прогуляемся по улице, из-за соли и других реактивов для борьбы с гололедом. Такие следы очень заметны невооруженным глазом и портят внешний вид обуви.

Чтобы избавиться от белых следов на обуви, можно воспользоваться простыми подручными средствами – и о проблеме можно будет забыть.

Самый простой способ избавиться от проблемы – очистить поверхность обуви влажной тряпкой или губкой. Протереть нужно всё изделие, а не только белые следы, ведь на всей поверхности обуви есть пыль и грязь.

Далее внутрь обуви лучше положить скомканную бумагу, чтобы избежать деформации во время высыхания.

Но часто после такой процедуры белые следы исчезают не полностью. В таком случае можно применять одно из следующих народных средств.

Уксус

Можно собственноручно приготовить простое средство для очистки обуви. Нужно смешать 1 чайную ложку воды и 3 чайные ложки уксуса. Раствором смочить губку или чистую тряпку и протереть загрязненные места на обуви. Далее оставить изделие на 30 минут и затем смазать кремом.

Нашатырный спирт