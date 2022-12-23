ЭКЗОТИЧНО! ⟩ Эстонская певица привезла с рождественского рынка Курессааре крайне необычный сувенир

«Я нашла очень милого друга на рождественском рынке в Курессааре», – пишет певица Грете Пайя в своем аккаунте в Instagram, делясь несколькими милыми кадрами с настоящим поросенком.

На вопрос в комментариях, отправится ли поросенок в духовку или она пойдет с ним на прогулку, Грете ответила, что ее новый друг точно не будет рождественским жарким.