Певица Грете Пайя поделилась в своем аккаунте в Instagram несколькими милыми кадрами с необычным животным, которое она нашла на рождественском рынке в Курессааре.
ЭКЗОТИЧНО! ⟩ Эстонская певица привезла с рождественского рынка Курессааре крайне необычный сувенир
Эстонская певица привезла с рождественского рынка Курессааре крайне необычный сувенир
«Я нашла очень милого друга на рождественском рынке в Курессааре», – пишет певица Грете Пайя в своем аккаунте в Instagram, делясь несколькими милыми кадрами с настоящим поросенком.
На вопрос в комментариях, отправится ли поросенок в духовку или она пойдет с ним на прогулку, Грете ответила, что ее новый друг точно не будет рождественским жарким.
На вопрос Elu24, остается ли у нее новый питомец, певица в настоящее время не ответила. Однако, судя по фотографиям и комментариям Греты, она сильно увлечена Россом.
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