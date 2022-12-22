ОГО! ⟩ Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года

Так, Гузеева рассказала, что заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, артистка поделилась своими рекомендациями, с чем лучше употреблять это блюдо.

По её мнению, лучше всего пельмени есть с укусом, горчицей и черным молотым перцем, а не заправлять их сливочным маслом или майонезом.