Актриса Лариса Гузеева на днях сообщила своим подписчикам, какие блюда собирается ставить в новогоднюю ночь.
ОГО! ⟩ Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года
Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года
Так, Гузеева рассказала, что заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, артистка поделилась своими рекомендациями, с чем лучше употреблять это блюдо.
По её мнению, лучше всего пельмени есть с укусом, горчицей и черным молотым перцем, а не заправлять их сливочным маслом или майонезом.
Однако в сети неоднозначно отреагировали на новость о пельменном мероприятии, поскольку ещё недавно Гузеева сидела на диете, транслируя здоровое питание.