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ОГО! ⟩ Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года

Limon.ee
Лариса Гузеева заготовила 1,5 тысячи пельменей для празднования Нового года
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Пельмени. Иллюстративное фото.
Пельмени. Иллюстративное фото. Фото: J_K/Shutterstock

Актриса Лариса Гузеева на днях сообщила своим подписчикам, какие блюда собирается ставить в новогоднюю ночь. 

Так, Гузеева рассказала, что заготовила на Новый год 1,5 тысячи пельменей. Кроме того, артистка поделилась своими рекомендациями, с чем лучше употреблять это блюдо.

По её мнению, лучше всего пельмени есть с укусом, горчицей и черным молотым перцем, а не заправлять их сливочным маслом или майонезом.

Однако в сети неоднозначно отреагировали на новость о пельменном мероприятии, поскольку ещё недавно Гузеева сидела на диете, транслируя здоровое питание. 

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