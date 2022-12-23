ПОВТОРИТ КАЖДАЯ ⟩ Три варианта простых, но идеальных макияжа на Новый год от эстонского визажиста

Для того, чтобы сиять в новогоднюю ночь необязательно быть профессиональным визажистом и прилагать очень много усилий, главное – знать основные секреты правильного и красивого макияжа, который абсолютно точно может сделать любая девушка.

Самый главный секрет эффектного макияжа – это красивая кожа.

Прежде всего кожу надо подготовить.

Нюдовый макияж. Фото: Анна Булгакова

Шаг 1. Нанести свой любимый увлажняющий крем или праймера для макияжа.

Шаг 2. Если хотите, чтобы ваш макияж продержался всю ночь, необходимо подобрать правильную тональную основу.

Один из фаворитов в «стойкости» по праву можно считать Estee Lauder Double Wear foundation – с ним будет держаться макияж несколько часов, лицо не будет блестеть и будет выглядеть также прекрасно, как будто вы нанесли макияж только что.

Если вы не любительница очень плотных основ, и цена должна быть среднего сегмента, то Mac Studio Fix Fluid – это идеальный вариант. Он прекрасно перекрывают кожу, но при этом будет легче ощущаться на лице и также хорошо будет держаться до конца празднования.

Третий вариант для любительниц не плотных, но стойких основ. Это Clinique Even Better Glow. Эта тональная основа уже излюбленна визажистами из-за стойкого, но натурального результата.

Тональную основу на лицо желательно наносить смоченным в воде спонжем. Спонжик смачиваем для того, чтобы он стал упругим и тональный крем лег наиболее равномерно и гладко.

Нюдовый макияж с яркой помадой. Фото: Анна Булгакова