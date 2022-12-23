Декабрь – самый насыщенный месяц для работников индустрии красоты, ведь каждая девушка хочет выглядеть в новогоднюю ночь особенно прекрасно. К сожалению, бывает так, что попасть к визажисту для профессионального макияжа из-за большого количества желающих – сложно, поэтому портал Limon.ee совместно с Анной Булгаковой, профессиональным визажистом и представителем бренда Mac Kaubamaja, подготовил для читателей 3 эффектных и простых образа на зимние праздники.
ПОВТОРИТ КАЖДАЯ ⟩ Три варианта простых, но идеальных макияжа на Новый год от эстонского визажиста
Для того, чтобы сиять в новогоднюю ночь необязательно быть профессиональным визажистом и прилагать очень много усилий, главное – знать основные секреты правильного и красивого макияжа, который абсолютно точно может сделать любая девушка.
Самый главный секрет эффектного макияжа – это красивая кожа.
Прежде всего кожу надо подготовить.
Шаг 1. Нанести свой любимый увлажняющий крем или праймера для макияжа.
Шаг 2. Если хотите, чтобы ваш макияж продержался всю ночь, необходимо подобрать правильную тональную основу.
Один из фаворитов в «стойкости» по праву можно считать Estee Lauder Double Wear foundation – с ним будет держаться макияж несколько часов, лицо не будет блестеть и будет выглядеть также прекрасно, как будто вы нанесли макияж только что.
Если вы не любительница очень плотных основ, и цена должна быть среднего сегмента, то Mac Studio Fix Fluid – это идеальный вариант. Он прекрасно перекрывают кожу, но при этом будет легче ощущаться на лице и также хорошо будет держаться до конца празднования.
Третий вариант для любительниц не плотных, но стойких основ. Это Clinique Even Better Glow. Эта тональная основа уже излюбленна визажистами из-за стойкого, но натурального результата.
Тональную основу на лицо желательно наносить смоченным в воде спонжем. Спонжик смачиваем для того, чтобы он стал упругим и тональный крем лег наиболее равномерно и гладко.
Шаг 3. Не забудьте нанести вашу любимую пудру. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать макияж. Ваш вечерний образ скажет вам спасибо, ведь такая база будет держаться долго.
Шаг 4. Наносим румяна. Забудьте о способе нанесения на яблочки щек – это давно неактуально. При нанесении румян двигаемся от уха в сторону центра носа.
Шаг 5. Определяемся с яркостью макияжа.
1. Нюдовый макияж: самые легкие оттенки коричневого на глазах, любимая туш и любая помада нейтральных оттенков. Макияж готов.
Нюдовый макияж – это макияж, который почти незаметен на коже. Его главная задача – деликатно скрыть недостатки и ненавязчиво подчеркнуть натуральную красоту лица.
2. Нюд на глазах и яркая красная помада в холодном оттенке.
Красная помада подходит всем! Главное, чтобы помада имела холодный голубой подтон, так зубы будут казаться белее, а лицо еще свежее.
Рекомендовано использовать помады матовых текстур, которые будут держаться значительно дольше, чем увлажняющие помады.
3. Яркие красные губы и смелые стрелки.
Если вы хотите выглядеть более изысканно, к красной помаде можно добавить стрелки. Для стойкого макияже необходим стойкий лайнер.
И самое важное правило красивого макияжа – ваше хорошее настроение и ваша улыбка!