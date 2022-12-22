Что происходило с жителями Эстонии в декабре 2012 года? Народ штурмовал казино и убегал из городов

Ходили слухи о том, что первыми погибнут жители крупных городов, потом уже несладко придется проживающим в деревнях, а те, кто переедет в лес, там есть шанс выжить. И вот в сюжете обыгрывается история, как внуки приехали к бабушке в деревню с большими запасами туалетной бумаги, чтобы там остаться на какой-то неопределенный срок.

«Даже у Барака Обамы была футбола – The End of the World. Народ снимал со счетов все деньги, пил, ел, шиковал, играл в казино. Все думали, что эти деньги всё равно больше не понадобятся

В истории было много странных моментов, но люди выживали. Все думали, что будет конец света, но его не произошло. Не нужно переживать из-за короны, просто вакцинируемся. Если мы заглянем в историю, каждое столетие, каждое десятилетие что-то происходит и мы думаем, что это конец, но жизнь продолжается!» – говорит Соовяли.