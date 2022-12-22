Помните ли вы, что 21 декабря 2012 года обещали конец света? И многие отнеслись к этой новости очень серьезно. Гид Эстонского Музея под открытым небом Эйнике Соовяли даже помнит, как люди набирали кредиты, штурмовали казино, понимая, что всё равно скоро умирать, поэтому деньги можно не экономить.
Что происходило с жителями Эстонии в декабре 2012 года? Народ штурмовал казино и убегал из городов
Ходили слухи о том, что первыми погибнут жители крупных городов, потом уже несладко придется проживающим в деревнях, а те, кто переедет в лес, там есть шанс выжить. И вот в сюжете обыгрывается история, как внуки приехали к бабушке в деревню с большими запасами туалетной бумаги, чтобы там остаться на какой-то неопределенный срок.
«Даже у Барака Обамы была футбола – The End of the World. Народ снимал со счетов все деньги, пил, ел, шиковал, играл в казино. Все думали, что эти деньги всё равно больше не понадобятся
В истории было много странных моментов, но люди выживали. Все думали, что будет конец света, но его не произошло. Не нужно переживать из-за короны, просто вакцинируемся. Если мы заглянем в историю, каждое столетие, каждое десятилетие что-то происходит и мы думаем, что это конец, но жизнь продолжается!» – говорит Соовяли.
Смотрите видео программы Reporter!