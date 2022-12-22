«Любовь в вине – огонь в огне»: как варить глинтвейн правильно

Как варить глинтвейн дома

Рецепт напитка, приготовленного дома на кухне, ничем не отличается от профессионального рецепта − за исключением того, что Вы вольны сами выбирать себе и вино, и прочие нужные для глинтвейна вещи.

Нужны:

вино красное сухое 750 мл;

100 млводы;

апельсин;

сахар – две столовые ложки;

палочка корицы;

имбирь молотый − чайная ложка;

гвоздика – минимум пять бутонов;

мускатный орех – четверть чайной ложки;

кардамон − три зернышка.

Несколько мелких советов – лучше всего брать недорогое красное сухое либо полусухое вино. Ну, или вино, которое по каким-то причинам не понравилось либо Вам, либо Вашим близким, либо Вашим гостям.

Еще − желательно использовать целые пряности. Поскольку молотые специи обычно делают глинтвейн мутным. И тогда его сложнее будет процедить. Далее − если не сможете найти корицу в палочках, то, в крайном случае, ее можно заменить на половину чайной ложки молотой. Аналогичную операцию можно сделать и с кардамоном.

Как делать глинтвейн

Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Апельсин моем.

В сотейник или небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем. Доводим до кипения, минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут. Полученный отвар процеживаем через сито или марлю в отдельную миску. Прополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.