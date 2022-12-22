Когда за окном сильные морозы, нет-нет, да и задашься вдруг вопросом «Как варить глинтвейн?» Главред детально отвечает на него.
«Любовь в вине – огонь в огне»: как варить глинтвейн правильно
Как варить глинтвейн дома
Рецепт напитка, приготовленного дома на кухне, ничем не отличается от профессионального рецепта − за исключением того, что Вы вольны сами выбирать себе и вино, и прочие нужные для глинтвейна вещи.
Нужны:
- вино красное сухое 750 мл;
- 100 млводы;
- апельсин;
- сахар – две столовые ложки;
- палочка корицы;
- имбирь молотый − чайная ложка;
- гвоздика – минимум пять бутонов;
- мускатный орех – четверть чайной ложки;
- кардамон − три зернышка.
Несколько мелких советов – лучше всего брать недорогое красное сухое либо полусухое вино. Ну, или вино, которое по каким-то причинам не понравилось либо Вам, либо Вашим близким, либо Вашим гостям.
Еще − желательно использовать целые пряности. Поскольку молотые специи обычно делают глинтвейн мутным. И тогда его сложнее будет процедить. Далее − если не сможете найти корицу в палочках, то, в крайном случае, ее можно заменить на половину чайной ложки молотой. Аналогичную операцию можно сделать и с кардамоном.
Как делать глинтвейн
Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Апельсин моем.
В сотейник или небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем. Доводим до кипения, минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут. Полученный отвар процеживаем через сито или марлю в отдельную миску. Прополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.
В кастрюлю добавляем вино (750 мл), сахар (2 ст. ложки) и нарезанный апельсин, перемешиваем. Такое добавление апельсина — это один из вариантов. Вполне допустимо просто разрезать апельсин на две половины и выжать из него сок прямо в кастрюлю.
Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить вино не рекомендуется. Убираем с плиты. Оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты, затем подаем в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках, удерживающих тепло.
Безалкогольный глинтвейн
Для основы можете взять виноградный сок и вишневый сироп или наоборот - вишневый сок и виноградный сироп. Мед в глинтвейн добавлять необязательно.
Количество специй можете добавлять больше или меньше по вкусу. Если берете виноградный сок, то сироп можете использовать любой, не только вишневый. И наоборот.
Все фрукты тщательно вымойте. Не очищая от кожуры, нарежьте половинки яблока, апельсина, лайма и лимона ломтиками.
Затем в сотейник нужно выложить подготовленные фрукты, добавить палочки корицы, звездочки бадьян и бутоны гвоздики. Можете добавить больше те специи, вкус которых вам больше нравится. К примеру, больше палочек корицы или звездочек бадьяна. То же самое и с фруктами. Далее − влейте к фруктам виноградный сок и вишневый сироп.
Поставьте сотейник на медленный огонь, доведите содержимое кастрюльки до кипения и варите глинтвейн при слабом кипении 1-2 минуты.
Попробуйте глинтвейн на вкус и по вкусу добавьте меда.
Готовый глинтвейн можете сразу с фруктами перелить в кувшин или по стаканам.