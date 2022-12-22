Лунный календарь на январь 2023: когда лучше открыть бизнес, а когда – зачать детей

Фазы Луны в январе 2023 года

В первую очередь, чтобы привлечь успех нужно знать, в какие дни светило будет в нужной фазе. В "правильные" дни лунная активность усилит успех, что сделает самые сложные задачи простыми, ускорит их решение во времени. А вот в дни новолуния и полнолуния стоит сдержаннее относиться к разного рода начинаниям.

Растущая Луна: с 1 по 6 и с 22 по 31 января

Новолуние: 21 января в 22:53 по Киеву

Полнолуние: 7 января в 01:08 по Киеву

Убывающая Луна: с 8 по 20 января

В первом месяце 2023 года не предвидится лунных и солнечных затмений.

Благоприятные и неблагоприятные дни января 2023 года

В такие дни энергетика Луны положительно влияет на все процессы и можно смело планировать процедуры красоты, лечение и хирургические вмешательства, крупные покупки (квартиры и машины), а также открывать собственный бизнес, выходить замуж или жениться. Также благоприятные дни помогают в вашу пользу пройти собеседование, получить новую должность.

К благоприятным дням лунного календаря на январь 2023 относят 22, 28, 30. Наиболее благоприятными с положительной энергетикой Луны считаются дни 2, 5, 6, 12, 13, 19, 22, 28, 30.

К неблагоприятным дням января 2023 года относят 7, 17, 21. К наиболее неблагоприятным, когда энергетика Луны очень негативна относят эти же дни. В указанные три дня лучше не начинать новых дел и не назначать судьбоносных встреч.

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