The Times: спецслужбы Британии набирают знатоков русского языка для хакерских атак

Коупинджер-Саймс, являющийся замкомандующего Национальных кибернетических сил Великобритании ( National Cyber Force, NCF. — Прим. ред.), рассказал журналистам, что его подразделение ведет набор IT-специалистов. Преимуществом при устройстве на работу является знание языков программирования. Но это не все. NCF также нуждается в сотрудниках, разбирающихся в математике и обладающими познаниями в точных науках. Кроме того, Национальные кибернетические силы Великобритании ищут новых специалистов с дипломами по русскому, английскому и арабскому языкам.

В их задачи будут входить хакерские атаки по всему миру, целями станут враждебные Соединенному Королевству государства.

Коупинджер-Саймс напомнил, что во время Второй мировой войны в спецслужбы Империи набирали людей, мыслящих нелинейно, без стереотипов. Таких же сотрудников они набирают и сегодня. Всего спецслужба планирует принять на работу около трех тысяч айтишников.