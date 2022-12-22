Британский таблоид Daily Star сообщил, что в море рядом с египетским курортом Шарм-эль-Шейх рыба укусила дайвера за ногу. Дайвер жив, практически здоров и, как ни странно, доволен приключением. Он рассказывает, что его укусила рыба с человеческими зубами, или даже вставной челюстью.
В Египте рыба c человеческой челюстью напала на дайвера и прокусила ногу
Алекс Пикуль, так зовут укушенного американца, говорит, что всему виной сильное течение. Оно заставило его и группу его товарищей резко изменить курс, и снесло в место, где обладающая страшными зубами рыба-спинорог охраняла размещенные там ранее икринки. И хотя американец к икре никакого интереса не проявил, достаточно оказалось и того, что он ее задел. Рыба размером с собаку-болонку ровно в манере такой собаки впилась ему в ногу чуть повыше лодыжки, что запечатлели на видео друзья подводного экскурсанта.
«У меня остались синяк и рана в форме зубов на всю оставшуюся часть поездки, что было довольно забавно», — говорит Пикуль.
Уточняется, что спинороги имеют размер от 15 до 50 см, а их ужасные «человеческие» зубы внешнего ряда задействуются для разгрызания панцирей морских ежей и раковин моллюсков. То есть приключение в Шарм-эль-Шейхе могло закончиться не только ощущением, что прокололи кожу, о котором сообщил газете американец.