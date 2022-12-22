В Египте рыба c человеческой челюстью напала на дайвера и прокусила ногу

Алекс Пикуль, так зовут укушенного американца, говорит, что всему виной сильное течение. Оно заставило его и группу его товарищей резко изменить курс, и снесло в место, где обладающая страшными зубами рыба-спинорог охраняла размещенные там ранее икринки. И хотя американец к икре никакого интереса не проявил, достаточно оказалось и того, что он ее задел. Рыба размером с собаку-болонку ровно в манере такой собаки впилась ему в ногу чуть повыше лодыжки, что запечатлели на видео друзья подводного экскурсанта.