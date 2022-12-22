АККУРАТНО! ⟩ Жительница Каламая, чудом спасшаяся от падающего с крыши снега: лучше капля воды за воротником, чем глыба льда на голове

Из-за оттепели дороги стали скользкими, а снег и ледяные сосульки падают с крыш. Марилийс пишет в группе Kalamaja в Facebook:

«Не знаю, что спасло меня этим утром, когда гора снега и льда, падающая с одной из крыш улицы Соо, не свалилась на меня. Я знала, что это может произойти в такую ​​погоду, поэтому держалась как можно дальше от домов, но часть снега и льда упали на землю именно там, где я была несколько секунд назад. Я усвоила урок, что разумнее держаться ближе к стене дома. Там очень сыро, но лучше капля воды за воротником, чем глыба льда на голове на голове (новая пословица Каламая)».

Отвечая на публикацию Марилийс, Эне говорит, что самым страшным для нее было то, что на Кунгла был подвальный магазин, и дети ходили туда во время перемены. «Я стояла на другой стороне дороги, дети пошли в магазин, и с крыши магазина свалилась глыба льда, так что земля затряслась», – рассказывает Эне.

Самелийна добавляет, что сейчас в старом городе сосульки с грохотом падают одна за другой. «Здесь, в Каламая, определенно есть дети в школе. Напомните им о безопасности. Я вижу, как они общаются под опасными навесами из снега и льда», – советует она.