В группе жителей Каламая в соцсети Марилийс делится своим пугающим опытом, как она чудом спаслась от упавших с крыши сосулек. «Я усвоила урок, что разумнее держаться ближе к стене дома», – говорит она.
АККУРАТНО! ⟩ Жительница Каламая, чудом спасшаяся от падающего с крыши снега: лучше капля воды за воротником, чем глыба льда на голове
Из-за оттепели дороги стали скользкими, а снег и ледяные сосульки падают с крыш. Марилийс пишет в группе Kalamaja в Facebook:
«Не знаю, что спасло меня этим утром, когда гора снега и льда, падающая с одной из крыш улицы Соо, не свалилась на меня. Я знала, что это может произойти в такую погоду, поэтому держалась как можно дальше от домов, но часть снега и льда упали на землю именно там, где я была несколько секунд назад. Я усвоила урок, что разумнее держаться ближе к стене дома. Там очень сыро, но лучше капля воды за воротником, чем глыба льда на голове на голове (новая пословица Каламая)».
Отвечая на публикацию Марилийс, Эне говорит, что самым страшным для нее было то, что на Кунгла был подвальный магазин, и дети ходили туда во время перемены. «Я стояла на другой стороне дороги, дети пошли в магазин, и с крыши магазина свалилась глыба льда, так что земля затряслась», – рассказывает Эне.
Самелийна добавляет, что сейчас в старом городе сосульки с грохотом падают одна за другой. «Здесь, в Каламая, определенно есть дети в школе. Напомните им о безопасности. Я вижу, как они общаются под опасными навесами из снега и льда», – советует она.
«Это ужасно. Эти навесы из снега и льда, которые падают с неба и застревают на крышах и теперь сползает вниз из-за веса талой воды, ужасны! И я представляю, что все машины, которые могли бы это очистить, тоже сейчас работают. Домовладельцы – действуйте! Пешеходы – будьте предельно осторожны! Предупредите детей!» – пишет Керди.
В комментариях пишут, что следует предупредить всех, особенно детей, которые часто стоят под навесами и общаются.
Кто будет нести ответственность, если пешеход пострадает?
Что произойдет, если снег или лед, падающие с крыши дома, упадут кому-то на голову и этот человек получит травму? Руководитель МуПо Айвар Тоомпере говорит, что каждый владелец недвижимости, будь то частный собственник или квартирное товарищество, должен следить за тем, чтобы с крыши удалялись сосульки и снег. «Если это невозможно сделать немедленно, опасная зона должна быть ограничена и обозначена таким образом, чтобы возможное падение снега или льда не представляло угрозы для жизни и здоровья людей», – говорит Тоомпере и добавляет, что если человек получил травму, он вправе обратиться с иском о возмещении ущерба к собственнику имущества.
«Департамент муниципальной полиции каждый год предупреждает людей о снеге, падающем с крыш, и призывает их быть осторожными, а также напоминает собственникам, что они обязаны следить за тем, чтобы на крышах не было снега и льда», – говорит Тоомпере.
Что правильнее: держаться как можно дальше от домов или наоборот идти как можно ближе к стене дома, как предлагается в публикации выше? «При оттепелях после снегопада рекомендуем быть предельно осторожными и выбирать наиболее безопасный район для передвижения. Единой инструкции нет, но мы рекомендуем вам чаще смотреть вверх», – говорит руководитель МуПо.