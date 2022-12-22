ЭКОНОМИЯ? ⟩ Житель Тарту: почему мост Ихасте погружен в темноту?

«Я часто возвращаюсь домой поздно вечером, и дорога ведет через мост Ихасте», – написал житель Тарту в Elu24. «С понедельника возникли проблемы с освещением на мосту. Если раньше было включено более трех лампочек, то сегодня уже не горела ни одна», – сказал он, описывая ситуацию, – Скользить по тротуару в темноте было совсем не весело».

Мы поинтересовались у городской администрации Тарту, в чем проблема. Лилиан Лукка, менеджер по коммуникациям городской управы Тарту, сказала, что они знают об этой проблеме. «Муниципалитет выясняет причину неисправности. Однако на данный момент мы не можем сказать, когда это будет исправлено, так как неисправность не найдена. Проблема обязательно будет исправлена как можно скорее», – сказала Лукка.