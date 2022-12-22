Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЭКОНОМИЯ? ⟩ Житель Тарту: почему мост Ихасте погружен в темноту?

Добавлен комментарий муниципалитета
Трийн Роос
Житель Тарту: почему мост Ихасте погружен в темноту?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Kristjan Teedema

Мужчина из Тарту, который по вечерам ходит по мосту Ихасте, написал в редакцию, что с начала недели мост погрузился в темноту, которая сохраняется до сих пор. «Выключить свет на Рождество? Это мера экономии или что-то другое?» – спрашивает читатель.

«Я часто возвращаюсь домой поздно вечером, и дорога ведет через мост Ихасте», – написал житель Тарту в Elu24. «С понедельника возникли проблемы с освещением на мосту. Если раньше было включено более трех лампочек, то сегодня уже не горела ни одна», – сказал он, описывая ситуацию, – Скользить по тротуару в темноте было совсем не весело».

Муниципалитет: мы ищем неисправность

Мы поинтересовались у городской администрации Тарту, в чем проблема. Лилиан Лукка, менеджер по коммуникациям городской управы Тарту, сказала, что они знают об этой проблеме. «Муниципалитет выясняет причину неисправности. Однако на данный момент мы не можем сказать, когда это будет исправлено, так как неисправность не найдена. Проблема обязательно будет исправлена как можно скорее», – сказала Лукка.

Ключевые слова
Наверх