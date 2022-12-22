Чем пахнет счастье: выбираем правильный аромат для дома

Еще одно интересное научное открытие состоит в том, что именно запахи вызывают самые яркие воспоминания — за это отвечают нейронные связи между гиппокампом и органом обоняния. Получается, что правильный аромат способен не только вызвать приятные ассоциации, но и по-настоящему вернуть вас в моменты счастья или детства — что для кого-то одно и то же. Вот почему на атмосферу в вашем доме во многом влияют именно запахи. Поэтому так важно выбрать правильные.

Впрочем, начинать надо не с выбора парфюма для дома, а с изучения самого дома. Вы замечали, какое раздражение вызывают духи, которые вам не подходят, или неприятный запах? Если аромат преследует долго, то со временем наше обоняние притупляется, сознательно мы перестаем его замечать, однако подсознательно в этом помещении все равно автоматически портится настроение. Поэтому сначала проведите ревизию, постарайтесь выяснить, нет ли в вашей квартире источников ароматов, которые ухудшают ваш эмоциональный фон, а то и вовсе неприятны. Для этого надо вооружиться банкой натуральных кофейных зерен, сначала нюхать ее, и только после этого — каждый уголок своего жилища (да-да, все как в парфюмерном отделе). Если вы этого не сделаете, то даже очень хороший аромат для дома будет лишь заглушать тот, неприятный, запах, что иногда раздражает еще сильнее.