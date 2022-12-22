Это просто: стюардессы раскрыли секрет, как получить бесплатные напитки в самолете

Даже в эконом-классе можно получить намного больше комфорта, который там предусмотрен. Например – если правильно себя вести, вам могут принести бесплатные напитки и пойти навстречу в других вопросах.

Что значит – правильно? Очень просто. Улыбнитесь стюардессе, спросите, как у нее дела, как проходит ее день. Можно угостить ее шоколадкой или конфетами.

«Я гарантирую, что вы получите бесплатные напитки, если сделаете это в знак благодарности. На 100%», – приводит слова стюардессы Шон Кэтлин издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Турпром».