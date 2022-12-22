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Это просто: стюардессы раскрыли секрет, как получить бесплатные напитки в самолете

Limon.ee
Это просто: стюардессы раскрыли секрет, как получить бесплатные напитки в самолете
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Стюардесса. Фото иллюстративное.
Стюардесса. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Чтобы вам в самолете предложили повышенный уровень обслуживания, нужно помнить несколько правил, пишет Телепрограмма.

Даже в эконом-классе можно получить намного больше комфорта, который там предусмотрен. Например – если правильно себя вести, вам могут принести бесплатные напитки и пойти навстречу в других вопросах.

Что значит – правильно? Очень просто. Улыбнитесь стюардессе, спросите, как у нее дела, как проходит ее день. Можно угостить ее шоколадкой или конфетами.

«Я гарантирую, что вы получите бесплатные напитки, если сделаете это в знак благодарности. На 100%», – приводит слова стюардессы Шон Кэтлин издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Турпром».

Стюардесса другого американского лоукостера добавила: сотрудники всегда обращают внимание на одежду пассажиров. Опрятно и прилично одетые туристы повышают свои шансы на усиленное внимание бортпроводниц. Таким пассажирам могут даже принести еду из бизнес-класса, если они пожалуются, что качество еды эконом-класса их не устраивает.

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