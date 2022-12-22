Каким было Рождество в Эстонии в 1994 году, через 3 года после обретения страной независимости? Этот период считался настоящем раем для бизнесменов. Пустые банки из-под финского пива занимали почетное место среди мебели в гостиной, а в продаже было всевозможное иностранное барахло. Давайте вспомним и убедимся, что Эстония с того времени изменилась просто до неузнаваемости.
Смотрите: каким было Рождество в Эстонии в 1994 году? Как будто не с нами и не здесь!
«Это был период развала колхозов, Эстония вновь обрела независимость, магазины были либо пустыми, либо там появлялся товар, который никто никогда раньше не видел на прилавках. Неоновая одежда, различные лимонады, в России в то время продавали водку в металлических банках. В общем, все, кто были чуть более нахальными или смелыми, открывали свой бизнес, появлялись магазинчики в подвалах.
В церквях предоставлялась гуманитарная помощь, поэтому все резко становились верующими, чтобы тоже воспользоваться этим благом.
В 1993 году в Эстонию прислали несколько тонн просроченных шоколадок Snickers, чтобы бесплатно раздать нашим людям. И я знаю, у нас в музее была одна дама, которая до сих пор не может есть Snickers, потому что в пайдеской церкви этих шоколадок было невероятно много, их давали постоянно. Но были и очень хитрые люди, которые получали эти шоколадки бесплатно через знакомых и продавали их за большие деньги, потому что это был иностранный шоколад и все его с удовольствием покупали. Говорят, что Snickers был таким черствым, что приходилось его чуть ли не растапливать, прежде чем съесть.
Благодаря гуманитарной помощи многие открывали барахолки, и бизнес процветал. Получали бесплатно товар из Финляндии и Швеции, их женщины больше не хотели такое носить, но это был очень качественный товар. И в эстонских селениях можно было встретить женщин в неоновом с надписью: I Am The Only Sexy Lady. Они не знали, что это значит, но надевали и ходили по деревне.
Люди, которые раньше работали в колхозах, доили коров или управляли трактором, не самые предприимчивые, они обеднели, так как не успели ничего украсть из колхоза, всё уже было своровано. Многие начали пить. Были разные люди.
Западный мир приходил быстрыми шагами. Люди коллекционировали пивные бутылки и банки», – все эти невероятные истории рассказывает в интервью программы Reporter Эйнике Соовяли, гид Эстонского Музея под открытым небом.