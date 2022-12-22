Смотрите: каким было Рождество в Эстонии в 1994 году? Как будто не с нами и не здесь!

«Это был период развала колхозов, Эстония вновь обрела независимость, магазины были либо пустыми, либо там появлялся товар, который никто никогда раньше не видел на прилавках. Неоновая одежда, различные лимонады, в России в то время продавали водку в металлических банках. В общем, все, кто были чуть более нахальными или смелыми, открывали свой бизнес, появлялись магазинчики в подвалах.

В церквях предоставлялась гуманитарная помощь, поэтому все резко становились верующими, чтобы тоже воспользоваться этим благом.

В 1993 году в Эстонию прислали несколько тонн просроченных шоколадок Snickers, чтобы бесплатно раздать нашим людям. И я знаю, у нас в музее была одна дама, которая до сих пор не может есть Snickers, потому что в пайдеской церкви этих шоколадок было невероятно много, их давали постоянно. Но были и очень хитрые люди, которые получали эти шоколадки бесплатно через знакомых и продавали их за большие деньги, потому что это был иностранный шоколад и все его с удовольствием покупали. Говорят, что Snickers был таким черствым, что приходилось его чуть ли не растапливать, прежде чем съесть.

Благодаря гуманитарной помощи многие открывали барахолки, и бизнес процветал. Получали бесплатно товар из Финляндии и Швеции, их женщины больше не хотели такое носить, но это был очень качественный товар. И в эстонских селениях можно было встретить женщин в неоновом с надписью: I Am The Only Sexy Lady. Они не знали, что это значит, но надевали и ходили по деревне.

Люди, которые раньше работали в колхозах, доили коров или управляли трактором, не самые предприимчивые, они обеднели, так как не успели ничего украсть из колхоза, всё уже было своровано. Многие начали пить. Были разные люди.