Эти шесть имeн носят женщины, которые всегда обжигаются в любви

Почему у одних девушек получается жить по неписаному правилу: после школы – в университет, после вуза – в загс, затем в роддом, а у других годами ничего не выходит – не то что замуж не зовут, в их сторону парни даже не смотрят. История про счастливые отношения – не про дам с определёнными именами, и причины этому назвала ясновидящая Кажетта.

Анна

Анна – женщина храбрая, благосклонная, сильная. А ещё добрая душой, из-за чего часто не верит в нечестность мужчины, который с ней лишь играет. Дело в том, что Аня в любви верна, потому и предположить не может, что человек, кто к ней вроде как неровно дышит, способен на обман или неискренен. Наивная девушка притягивает к себе изменщиков, а ещё тех, кто не стремится к серьёзным отношениям. И так будет продолжаться до самой пенсии, если Анна не включит рассудок, продолжит придумывать то, чего нет, и не научится отделять зёрна от плевел.

Дарья