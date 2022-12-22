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«Не собираюсь тратить время и деньги на погоню за этой посылкой!» Клиент все еще не получил подушки, заказанные в октябре

Анналийза Кёсс
«Не собираюсь тратить время и деньги на погоню за этой посылкой!» Клиент все еще не получил подушки, заказанные в октябре
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Подушки. Фото иллюстративное.
Подушки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«Я уже тогда была так расстроена и сказала, что не собираюсь тратить свои деньги и время на погоню за этой посылкой», – говорит Хели, заказавшая в конце октября новые подушки, одеяла и наматрасники в интернет-магазине Dormeo. Октября, но часть товара ждет почти два месяца, пишет Elu24.

В конце октября Хели (имя изменено) заказала новые подушки, одеяла, пледы и наматрасники в интернет-магазине Dormeo на общую сумму 400 евро. Оплатила товар сразу по банковской ссылке и стала ждать доставки.

Несколько недель спустя ей позвонили из Dormeo и сообщили, что товары задерживаются. Прошло еще какое-то время, когда выяснилось, что заказанных ей наматрасников нет в наличии. «Тогда был уже конец ноября и с момента заказа прошел месяц», – жалуется Хели и добавляет, что вместо него ей предложили более тонкие наматрасники, которые чуть дешевле, но их тоже не было в наличии и должны были прибыть в середине декабря.

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