«Я уже тогда была так расстроена и сказала, что не собираюсь тратить свои деньги и время на погоню за этой посылкой», – говорит Хели, заказавшая в конце октября новые подушки, одеяла и наматрасники в интернет-магазине Dormeo. Октября, но часть товара ждет почти два месяца, пишет Elu24.
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«Не собираюсь тратить время и деньги на погоню за этой посылкой!» Клиент все еще не получил подушки, заказанные в октябре
«Не собираюсь тратить время и деньги на погоню за этой посылкой!» Клиент все еще не получил подушки, заказанные в октябре
В конце октября Хели (имя изменено) заказала новые подушки, одеяла, пледы и наматрасники в интернет-магазине Dormeo на общую сумму 400 евро. Оплатила товар сразу по банковской ссылке и стала ждать доставки.