«Не собираюсь тратить время и деньги на погоню за этой посылкой!» Клиент все еще не получил подушки, заказанные в октябре

Несколько недель спустя ей позвонили из Dormeo и сообщили, что товары задерживаются. Прошло еще какое-то время, когда выяснилось, что заказанных ей наматрасников нет в наличии. «Тогда был уже конец ноября и с момента заказа прошел месяц», – жалуется Хели и добавляет, что вместо него ей предложили более тонкие наматрасники, которые чуть дешевле, но их тоже не было в наличии и должны были прибыть в середине декабря.