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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Протаранил деревья и забор: BMW въехал во двор частного дома в Харьюмаа

Limon.ee Таави Сепп
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Протаранил деревья и забор: BMW въехал во двор частного дома в Харьюмаа
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В среду вечером в Тискре, Харьюмаа, произошло ДТП, когда женщина въехала на автомобиле во двор жилого дома, пишет Elu24.

21 декабря в 18:50 в Тискре, Харьюмаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 44-летняя женщина на Т-образном перекрестке въехала на автомобиле BMW прямо во двор частного дома, который сломался в результате столкновения. Пострадала и живая изгородь у забора, через которую также проехала машина.

«Водитель была трезва и имела действующее водительское удостоверение, шины автомобиля соответствовали требованиям. Водителя доставили в больницу для проверки здоровья», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

21.12.22, Таллинн. Водитель BMW въехал во двор частного дома на улице Лийва.
21.12.22, Таллинн. Водитель BMW въехал во двор частного дома на улице Лийва. Фото: Taavi Sepp
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