В среду вечером в Тискре, Харьюмаа, произошло ДТП, когда женщина въехала на автомобиле во двор жилого дома, пишет Elu24.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Протаранил деревья и забор: BMW въехал во двор частного дома в Харьюмаа
Протаранил деревья и забор: BMW въехал во двор частного дома в Харьюмаа
21 декабря в 18:50 в Тискре, Харьюмаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 44-летняя женщина на Т-образном перекрестке въехала на автомобиле BMW прямо во двор частного дома, который сломался в результате столкновения. Пострадала и живая изгородь у забора, через которую также проехала машина.
«Водитель была трезва и имела действующее водительское удостоверение, шины автомобиля соответствовали требованиям. Водителя доставили в больницу для проверки здоровья», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.
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