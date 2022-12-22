ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Протаранил деревья и забор: BMW въехал во двор частного дома в Харьюмаа

21 декабря в 18:50 в Тискре, Харьюмаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 44-летняя женщина на Т-образном перекрестке въехала на автомобиле BMW прямо во двор частного дома, который сломался в результате столкновения. Пострадала и живая изгородь у забора, через которую также проехала машина.