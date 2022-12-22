«Когда я увидел фотографию, моей первой мыслью было, что компании не хватает курицы», – пошутил участник группы в Facebook, где поделились фотографиями собак, бродящих по улице. Через несколько мгновений выяснилось, что это четвероногие друзья Майлис Репс, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ «Все в сборе!» Гуляющие по Нымме собаки Майлис Репс взбудоражили соцсети
«Собаки бегают по улице Пыллу!» – написали в группе Nõmme в Facebook поздно вечером в среду.
Почти через 10 минут политик Майлис Репс призналась в комментариях, что это ее собаки, которым, к сожалению, удалось убежать с заднего двора.
«Собаки были на улице вместе с детьми, которые лепили снеговиков, никто не открывал ворота. Будем теперь закрывать ворота на замок», – сказала Репс, объявив, что все собаки благополучно вернулись домой.
Под фото, размещенным в группе, пользователи сети начали шутить. «Когда я увидел фотографию, моей первой мыслью было, что компании не хватает курицы», – написал, например, один из них. «Судя по всему, идут покупать елку…» – пошутил другой. «Здорово, что банда вернулась домой – три мушкетера».
Некоторые признали, что три породистые собаки образуют отличную компанию, напоминающую легендарную эстонскую песню Piparkoogipoiste
«Напоминает отрывок из семейного фильма. Когда он появится на Netflix?» – пошутил кто-то. «Все в сборе – настоящий щенячий патруль».
Житель Нымме напомнил, что, к сожалению, это не первый случай, когда с этого двора собаки убегают. «На данный момент это милая картина, и все вздыхают, но уже много лет существует проблема с убегающими собаками. Теперь взяли еще одного большого!»
Другой местный житель предложил запереть ворота. «Уроки даются для того, чтобы на них учиться!»
Однако ответ Майлис Репс не заставил себя долго ждать. «Спасибо всем за критику. Но то, почему открылись ворота, это другой вопрос. Собаки гуляли с детьми. Да, они действительно не могут одни гулять по улицам, мы знаем. Наш двор окружает бетонный фундамент. Поэтому из сада невозможно выйти, кроме как через ворота», – уточнила она.