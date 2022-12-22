СМОТРИ ⟩ «Все в сборе!» Гуляющие по Нымме собаки Майлис Репс взбудоражили соцсети

«Собаки бегают по улице Пыллу!» – написали в группе Nõmme в Facebook поздно вечером в среду.

Почти через 10 минут политик Майлис Репс призналась в комментариях, что это ее собаки, которым, к сожалению, удалось убежать с заднего двора.

«Собаки были на улице вместе с детьми, которые лепили снеговиков, никто не открывал ворота. Будем теперь закрывать ворота на замок», – сказала Репс, объявив, что все собаки благополучно вернулись домой.

Под фото, размещенным в группе, пользователи сети начали шутить. «Когда я увидел фотографию, моей первой мыслью было, что компании не хватает курицы», – написал, например, один из них. «Судя по всему, идут покупать елку…» – пошутил другой. «Здорово, что банда вернулась домой – три мушкетера».

Сбежавшие с заднего двора собаки. Фото: Kuvatõmmis grupist

Некоторые признали, что три породистые собаки образуют отличную компанию, напоминающую легендарную эстонскую песню Piparkoogipoiste

«Напоминает отрывок из семейного фильма. Когда он появится на Netflix?» – пошутил кто-то. «Все в сборе – настоящий щенячий патруль».

Житель Нымме напомнил, что, к сожалению, это не первый случай, когда с этого двора собаки убегают. «На данный момент это милая картина, и все вздыхают, но уже много лет существует проблема с убегающими собаками. Теперь взяли еще одного большого!»

Другой местный житель предложил запереть ворота. «Уроки даются для того, чтобы на них учиться!»