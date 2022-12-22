НЕОЖИДАННО ⟩ Историк моды Васильев назвал неподходящую одежду для встречи дома Нового года

Известный историк моды и телеведущий назвал одежду, которая не подойдет для того, чтобы встретить Новый год, пишет TopNews. Эксперт пояснил, что самой неподходящей одеждой для праздничного вечера станет спортивный гардероб.

По его словам, не надо представлять себя в роли «лыжников».

Васильев напомнил, что даже дома Новый год – это праздник, поэтому не стоит облачаться в спортивные костюмы, треники или халаты.

Образ, по его мнению, надо продумать заранее.

«Старайтесь найти праздничное решение для вашей новогодней одежды», – заявил эксперт.

Надо сделать над собой усилие и отложить в сторону футболки с шортами и домашние тапочки – они не подходят для новогодней ночи. Васильев посоветовал одеться так, чтобы почувствовать новогоднее настроение, даже если встречать семейный праздник придется только с домашним питомцем.