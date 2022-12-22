12 лайфхаков, как каждому знаку Зодиака стать по-настоящему счастливым

Рак

Что для счастья необходимо людям по знаку зодиака Рак? Окружить себя оптимистично настроенными товарищами, которые поддержат их мечты. Эти друзья, знакомые или партнёры по отношениям будут рядом при любом творческом порыве представителя водной стихии или вытрут слёзы, когда грустно. В тот момент, когда Рак почувствует поддержку, он сможет запросто покорить этот мир и добиться любой мечты.

Лев

Уважаемые Львы, чтобы по-настоящему обрести счастье и гармонию внутри, вам стоит направить энергию и время на что-то ещё, кроме своей прекрасной персоны. Любите же, когда вам поют хвалебные оды? А почему бы не заняться благотворительностью или просто кому-то помочь из друзей и близких? Так вы выставите напоказ своё самое большое достояние — сердце, а ещё сможете гордиться щедростью и благородством.

Дева

Как рождённым под знаком зодиака Дева добиться радости? Гороскоп советует перестать пытаться понравиться всем людям вокруг и сосредоточиться на себе. В тот момент, когда представители стихии Земля отпустят необходимость делать других счастливыми и установят некоторые границы, почувствуют, что окружающие, наконец, уважают их. Умение говорить «нет» и свободно выражать своё мнение повысит уверенность Дев в себе, а не сделает злодейками в чьих-то глазах.

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