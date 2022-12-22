Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда

Кинематография не стала исключением, где в период пандемии наблюдалось затишье, и лишь в этом году стало потихоньку оживать.

Об этом в том числе свидетельствуют и доходы звезд Голливуда. По этой причине был составлен рейтинг ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис.

Так, десятую строчку заняла Аня Тейлор-Джой с гонораром в 1,8 миллиона долларов за участие в приквеле «Безумного Макса». Известность же она получила по сериалу «Ход королевы».

Чуть выше поднялась Джейми Ли Кертис, которая заработала 3,5 миллиона долларов. Актриса хорошо известная зрителю по фильмам «Все везде и сразу» и «Хэллоуин заканчивается». На восьмом же месте оказалась Эмили Блант, заработавшая 4 миллиона долларов благодаря картине «Оппенгеймер».

На седьмом месте с гонораром в 5 миллионов долларов оказалась актриса Галь Гадот, получившая известность за роль «Чудо-женщины». Столь высокий гонорар актриса получила за роль в проекте «Смерть на Ниле». Шестое место досталось Дженнифер Лопес с доходом в 8,5 миллионов долларов за роль в фильме «Первый встречный».

Тем временем в ТОП-5 вошла Леди Гага с заработком в 10 миллионов долларов за роль Харли Квинн в сиквеле «Джокера». Первую известность в качестве актрисы она получила по ролям в фильмах «Звезда родилась» и «Дом Гуччи».

Такой же доход получила несмотря на 18-летний возраст и Милли Бобби Браун, заняв четвертое место. Широкую известность она получила за роль в фильмах «Энола Холмс».

Сыгравшая главную героиню в фильме «Челленджеры» Зендая заработала также 10 миллионов долларов, как и актриса Сандра Буллок за роль в фильме «Затерянный город». Они заняли третье и второе место соответственно.