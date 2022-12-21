«Прошло девять дней, но меня продолжали искать и, когда нашли, попросили прийти забрать остальные деньги», – говорит Хелле, которую во время праздников поразило настоящее рождественское чудо. «Я так удивлена!»
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО! ⟩ Неожиданный телефонный звонок вернул в кошелек жительницы Вильянди 40 евро: «Я полностью понимаю кассира!»
Неожиданный телефонный звонок вернул в кошелек жительницы Вильянди 40 евро: «Я полностью понимаю кассира!»
Хелле, проживающая в Вильянди, 1 декабря посетила продуктовый магазин, где сделала необходимые покупки. Она понятия не имела, что через девять дней оттуда с ней свяжутся по телефону. «Мне позвонил продавец, спросил, была ли я в их магазине», – рассказывает женщина, добавляя, что когда взяла трубку, то не смогла сразу назвать точную дату визита.