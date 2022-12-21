РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО! ⟩ Неожиданный телефонный звонок вернул в кошелек жительницы Вильянди 40 евро: «Я полностью понимаю кассира!»

Хелле, проживающая в Вильянди, 1 декабря посетила продуктовый магазин, где сделала необходимые покупки. Она понятия не имела, что через девять дней оттуда с ней свяжутся по телефону. «Мне позвонил продавец, спросил, была ли я в их магазине», – рассказывает женщина, добавляя, что когда взяла трубку, то не смогла сразу назвать точную дату визита.

«После этого меня спросили, помню ли я, что я купила в том магазине в тот день», – говорит она. В следующий момент сотрудник на линии перечислил все вещи, которые Хелле купила в их магазине в тот день. «Когда я услышала все это, мне что-то пришло в голову, – говорит она. «Вы помните, что в тот день платили 50-евровой купюрой?» – спросил сотрудник, добавив, что общий счет составил 10 евро 17 центов.