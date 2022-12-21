Российский шоумен Максим Галкин, проживающий в Израиле, которого в РФ признали «иноагентом», 21 декабря в Instagram опубликовал новый ролик. Он анонсировал свои концерты в Стамбуле (Турция) и Баку (Азербайджан), пишет Gordon.
«Классная погода, созрели апельсины»: Максим Галкин снял видео в Израиле
«Классная погода в Израиле, у нас созрели в очередной раз апельсины», – отметил он.
Шоумен снялся во дворе на фоне апельсиновых деревьев, пальм и кипарисов.
«14 февраля – мой сольник в Стамбуле, 21 февраля – Баку. Буду ждать встречи с вами, дорогие зрители! Билеты – по ссылкам в Instagram Stories, а также на моем сайте в разделе Афиша», – сообщил он.
Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.