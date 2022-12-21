«Классная погода, созрели апельсины»: Максим Галкин снял видео в Израиле

«Классная погода в Израиле, у нас созрели в очередной раз апельсины», – отметил он.

Шоумен снялся во дворе на фоне апельсиновых деревьев, пальм и кипарисов.

«14 февраля – мой сольник в Стамбуле, 21 февраля – Баку. Буду ждать встречи с вами, дорогие зрители! Билеты – по ссылкам в Instagram Stories, а также на моем сайте в разделе Афиша», – сообщил он.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.