Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали, какие дни 2023 года будут самыми опасными, непредсказуемыми и неблагоприятными. Сохраните эту статью или выпишите себе все эти дни, чтобы точно знать, когда нужно быть максимально осторожными, пишет Dailyhoro.
Готовьтесь заранее: самые опасные дни 2023 года
Прежде чем приступить к перечислению самых опасных дней, советуем вам помнить о том, что опасность рождается в первую очередь в нашем собственном сознании. Старайтесь оставаться оптимистично настроенными, чтобы даже самый трудный день стал более стабильным.
Пятницы 13
В 2023 году будет две пятницы 13 – в январе и октябре. Все люди от мала до велика знают, что в пятницу 13 нас может поджидать множество опасностей и проблем. Эксперты в области эзотерики настоятельно не рекомендуют в эти дни не гадать, не проводить никаких ритуалов и не желать никому зла. Также желательно избегать ссор, особенно с незнакомыми и отрицательно настроенными личностями. В такие дни велика вероятность сглаза и наведения порчи.
Суперлуния в 2023 году
Всего в 2023 году будет три суперлуния:
- 3 июля;
- 1 августа;
- 31 августа.
Суперлунием называют особое положение Луны, при котором она находится в полной фазе, а также максимально сильно приближена к Земле. Опасными будут только первые два суперлуния – 3 июля и 1 августа.
Затмения в 2023 году
В этом году будет четыре затмения – два лунных и два солнечных:
- 20 апреля;
- 5 мая;
- 14 октября;
- 28 октября.
Каждое из них окажется опасным, но в разной степени. 5 мая – день зеркальной даты, поэтому данный день можно вычеркнуть из списка однозначно опасных.
Отрицательные переходы планет в 2023 году
Меркурий будет чувствовать себя плохо: 2 марта при переходе в Рыбы, 27 июня при переходе в Знак Рака, 22 октября в день начала транзита через Знак Скорпиона.
Венера лишит нас удачи 20 февраля при переходе в Знак Овна. Также ей будет не комфортно 5 июня под воздействием Льва, 9 октября при начале транзита через Деву. Еще стоит отметить 29 декабря – день перехода планеты любви в Стрельца.
Марс 25 марта войдет в негативный для него Знак Рака. Это плохо отразится на нашей мотивации. 27 августа красная планета перейдет в Весы, чем тоже зарядит нас негативом.
Дни начала ретроградного движения планет
Меркурий начнет ретроградное движение 21 апреля, 23 августа и 13 декабря.
Венера будет начинать ретро-движение единожды – 23 июля.
Юпитер начнет двигаться в обратном направлении 4 сентября, но этот день нельзя считать опасным из-за того, что 4 сентября Венера, наоборот, перестанет двигаться в ретро-фазе. Силы уравняются, но лучше быть осторожнее.
17 июня Сатурн развернется и отправится в обратное путешествие.
Уран сделает то же самое 29 августа.
Ретроградность Нептуна начнется 30 июня.
Самая дальняя планета Плутон начнет ретро-фазу 1 мая.
Ретроградность дальних планет не так опасна, как ретроградность Венеры, Меркурия и Марса, но это не значит, что в такие дни не стоит проявлять осторожность.