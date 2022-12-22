Готовьтесь заранее: самые опасные дни 2023 года

Прежде чем приступить к перечислению самых опасных дней, советуем вам помнить о том, что опасность рождается в первую очередь в нашем собственном сознании. Старайтесь оставаться оптимистично настроенными, чтобы даже самый трудный день стал более стабильным.

Пятницы 13

В 2023 году будет две пятницы 13 – в январе и октябре. Все люди от мала до велика знают, что в пятницу 13 нас может поджидать множество опасностей и проблем. Эксперты в области эзотерики настоятельно не рекомендуют в эти дни не гадать, не проводить никаких ритуалов и не желать никому зла. Также желательно избегать ссор, особенно с незнакомыми и отрицательно настроенными личностями. В такие дни велика вероятность сглаза и наведения порчи.

Суперлуния в 2023 году

Всего в 2023 году будет три суперлуния:

3 июля;

1 августа;

31 августа.

Суперлунием называют особое положение Луны, при котором она находится в полной фазе, а также максимально сильно приближена к Земле. Опасными будут только первые два суперлуния – 3 июля и 1 августа.

Затмения в 2023 году

В этом году будет четыре затмения – два лунных и два солнечных:

20 апреля;

5 мая;

14 октября;

28 октября.

Каждое из них окажется опасным, но в разной степени. 5 мая – день зеркальной даты, поэтому данный день можно вычеркнуть из списка однозначно опасных.

Отрицательные переходы планет в 2023 году