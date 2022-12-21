В полицию поступило сообщение о минировании посольства РФ

«Сегодня после 16:00 российское посольство сообщило в полицию, что к ним поступило письменное бомбовое предупреждение. Полиция оцепила территорию вокруг посольства для обеспечения безопасности, саперы проверили внешний периметр посольства, при этом сотрудники посольства пообещали провести проверку внутри здания. В ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было, а в 17:30 людям снова разрешили передвигаться по посольству».