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В полицию поступило сообщение о минировании посольства РФ

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Limon.ee
В полицию поступило сообщение о минировании посольства РФ
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По словам очевидца, полиция оцепила здание посольства РФ.
По словам очевидца, полиция оцепила здание посольства РФ. Фото: Очевидец

Улицы Пикк и Лай закрыты, полиция не пропускает людей. Кто-то угрожал бомбой посольству РФ, сообщает очевидец. 

Портал Limon.ee отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны.

Отвечает Ало Вальдло, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции:

«Сегодня после 16:00 российское посольство сообщило в полицию, что к ним поступило письменное бомбовое предупреждение. Полиция оцепила территорию вокруг посольства для обеспечения безопасности, саперы проверили внешний периметр посольства, при этом сотрудники посольства пообещали провести проверку внутри здания. В ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было, а в 17:30 людям снова разрешили передвигаться по посольству».

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