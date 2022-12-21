Пьяные на дорогах Эстонии ⟩ Коллега постоянно выпивает и садится за руль: ответ полиции и психолога вас удивит

Ситуация неприятное, но, увы, для многих знакомая. А может быть, ваш друг только-только чокался с вами за рождественской трапезой бокалом с красным вином, а теперь усаживает в машину своих малышей? «Эй, ты же выпил!» – часто пытаются остановить такого водителя те, кто оказался рядом. Ответ обычно одинаковый: «Ой, да это же всего бокальчик!»

Нет никакого оправдания человеку, который садится выпившим за руль автомобиля. Пусть это был даже всего бокал шампанского. Врач превентивной медицины Сергей Саади считает, что даже небольшое количество алкоголя значительно влияет на качество вождения.

«Бокал шампанского может навсегда изменить вашу жизнь, если вы не увидите ограниченным из-за алкоголя периферийным зрением перебегающего через дорогу ребенка», – категоричен Сергей Саади.

Сергей Саади Фото: Konstantin Sednev

Сергей Саади объясняет, что крепость бокала шампанского в среднем составляет 12 градусов. Исследования показывают, что употребление алкоголя даже в таком количестве влияет на скорость реакции и избирательность периферического зрения.

«У разных испытуемых последствия однократного употребления алкоголя активно проявлялись на протяжении 30-120 минут. Под действием алкоголя происходит сужение полей зрения, амплитуда движения глаз сосредотачивается больше в центральной зоне, редко заходя на периферию, также переключение на разные раздражители замедляется», – говорит Сергей Саади.