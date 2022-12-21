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Почему собаки на одних людей лают, а на других нет

Limon.ee
Почему собаки на одних людей лают, а на других нет
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Собака. Фото иллюстративное.
Собака. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Животные более чувствительны к запахам, внешнему виду, состоянию человека, пишет Телепрограмма.

Названы причины, по которым одних людей облаивают собаки на улице, а других словно не замечают.

Как утверждают исследователи, эти животные очень чувствительны к людям, они ощущают их запах, эмоциональное состояние, замечают необычное поведение и отклонения от нормы во внешности.

Собаки не любят, когда люди непохожи на других, поэтому облаивают очень высоких, бородатых или людей с особенностями внешности.

Также собак смущают сильные ароматы. Если вы перестарались с духами или работаете на химическом производстве – быть вам облаянными.

Собаки также не любят необычные движения, поэтому ненавидят качающихся пьяных (тот еще аромат).

Ну и никуда не деть психотравмы. Если вы напомнили собаке кого-то из тех, кто ее обидел, тявканья в свой адрес вам не избежать.

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