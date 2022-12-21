Фанаты Бритни Спирс верят в теорию конспирологов о ее смерти

Напомним, что певица освободилась от опеки отца в ноябре 2021 года. После этого Бритни стала вести себя странно, публикуя откровенные публикации на многомиллионную аудиторию в социальных сетях.

Конспирологи же в этих публикациях нашли доказательства, подтверждающие смерть поп-дивы. По их мнению, на фото и видео, которое публикуется от имени Бритни Спирс, позирует двойник певицы. К слову, ведет аккаунт звезды, согласно их теории, также другой человек.

Аргументируется данная теория тем, что на фотографиях и видеороликах с Бритни можно заметить одни и те же фоны и планы, например, неизменная домашняя обстановка. Важен и тот факт, что ежедневный опубликованный контент не отличается друг от друга. Исходя из этого можно сделать вывод, что публикации были сделаны заранее или смонтированы.

Особо зоркие фанаты отмечают исчезновение татуировок с тела звезды, а также появление щербинки между зубами. Вдобавок многие не понимают, почему у обеспеченной знаменитости постоянно в кадре одна и та же затертая и испачканная одежда.