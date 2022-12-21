Брюс Уиллис и Деми Мур впервые станут дедушкой и бабушкой

Румер Уиллис. Фото: Danny Moloshok

Радостную новость сообщила 60-летняя Деми Мур на своей странице в Instagram, а чуть позже и сама Румер. Актриса опубликовала фото дочери с уже внушительным животом и написала: «Вхожу в эпоху горячей чудной бабушки». В комментариях с этим событием в числе первых экс-супругу Брюса Уиллиса поздравили Гвинет Пэлтроу, Мишель Пфайффер и Люси Лью.

У Брюса Уиллиса пятеро детей. Вместе с Деми Мур они воспитали троих: Румер, Скаут и Таллулу. Еще две дочери – Мейбел и Эвелин – родились в браке с нынешней женой Эммой.