Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур впервые станут дедушкой и бабушкой. Их старшая дочь, 34-летняя Румер Уиллис беременна. Отец будущего ребенка – бойфренд, фронтмен группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Влюбленные долгое время скрывали свой роман и лишь осенью официально подтвердили отношения, пишет Супер.
Брюс Уиллис и Деми Мур впервые станут дедушкой и бабушкой
Радостную новость сообщила 60-летняя Деми Мур на своей странице в Instagram, а чуть позже и сама Румер. Актриса опубликовала фото дочери с уже внушительным животом и написала: «Вхожу в эпоху горячей чудной бабушки». В комментариях с этим событием в числе первых экс-супругу Брюса Уиллиса поздравили Гвинет Пэлтроу, Мишель Пфайффер и Люси Лью.
У Брюса Уиллиса пятеро детей. Вместе с Деми Мур они воспитали троих: Румер, Скаут и Таллулу. Еще две дочери – Мейбел и Эвелин – родились в браке с нынешней женой Эммой.
Напомним, в марте стало известно, что 67-летняя звезда «Крепкого орешка» Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино: у актера диагностировали одну из форм деменции. Тогда давно ходившие в прессе слухи о состоянии здоровья Брюса подтвердила его семья.