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Неуместный комментарий о светской львице довел таллиннца до Госсуда: это был спонтанный поступок...

Кетлин Крузе
Неуместный комментарий о светской львице довел таллиннца до Госсуда: это был спонтанный поступок...
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaž

«Покаяние не изменит того, что было сделано. Мои извинения были искренними», – заявляет Тайво, который оставил комментарий под статьей о Бригитте Сюзанне Хунт в прошлом году, не понимая, что это приведет его в суд. По словам Роберта Сарва, это важный прецедент, который показывает, применяется ли параграф, обязывающий присуждать компенсацию за оскорбление, в реальной жизни, пишет Elu24.

В августе стало известно о том, что Бригитте Сюзанне Хунт, обратившаяся в суд против комментатора, потерпела поражение в двух судебных инстанциях.

А именно, окружной суд признал, что хотя комментарий «кошелек между ног» неуместен, присуждение денежной компенсации необоснованно. «На каждую клевету не обязательно отвечать финансовой компенсацией», – говорится в решении, вынесенном в ноябре.

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