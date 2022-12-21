Неуместный комментарий о светской львице довел таллиннца до Госсуда: это был спонтанный поступок...

«Покаяние не изменит того, что было сделано. Мои извинения были искренними», – заявляет Тайво, который оставил комментарий под статьей о Бригитте Сюзанне Хунт в прошлом году, не понимая, что это приведет его в суд. По словам Роберта Сарва, это важный прецедент, который показывает, применяется ли параграф, обязывающий присуждать компенсацию за оскорбление, в реальной жизни, пишет Elu24.