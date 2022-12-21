УЖЕ ЗАВТРА ⟩ Шесть зловещих двоек бабы Ванги: самый страшный день для Земли наступит 22 декабря?

Каждый год исследователи находят новые ключи к толкованию уникальных пророчеств болгарской провидицы бабы Ванги. Текущий 2022 год заставил по-новому взглянуть на ее предсказания, ведь геополитическая обстановка вполне соответствует тем описаниям, которые давала болгарская слепая. И тем более зловещей выглядит стремительно приближающаяся дата 22.12.2022.

День с шестью двойками — 22.12.2022 — и без того вызывает ужас своим нумерологическим символизмом.

Утверждается, что нынешний 2022 год провидица считала временем значительных перемен. Она предсказывала, что в этот период политическая обстановка накалится, старые союзы рухнут, а на их месте возникнут новые. Ванга говорила, что самыми тяжелыми месяцами станут февраль и декабрь. Сложно поспорить, что февраль не оказался таковым. Теперь сложный переломный момент человечеству придется пережить и в декабре.