В редакцию Elu24 обратился читатель, который хотел купить билет на концерт эфиопско-канадского певца The Weeknd в Эстонии следующим летом в качестве рождественского подарка. «Показывает, что все уже распродано. Это действительно так?» – попросил читатель разобраться.
УЖЕ КОНЧИЛИСЬ? ⟩ Вопрос читателя: все билеты на концерт The Weeknd распроданы?
«Я хотел купить билет на концерт The Weeknd в качестве рождественского подарка для племянницы, но показывает, что все уже распродано. Но для Эстонии это кажется неправдоподобным», – написал Янек и попросил выяснить, действительно ли больше нет билетов на концерт «The Weeknd: After Hours til Dawn Tour» 12 августа 2023 года на Таллиннском певческом поле.
Концерт организует компания Live Nation Estonia, по словам которой эстонцы проявляют большой интерес к развлечениям. «После нескольких лет затишья продавец билетов и крупнейший организатор концертов в странах Балтии могут в один голос сказать: у эстонцев все хорошо, не о чем беспокоиться! Аппетит и жажда развлечений никуда не делись».
«Жажда людей пропорциональна количеству живых выступлений, предлагаемых на рынке», – подтверждает руководитель Piletilevi Свен Нуутманн. «Осенью 2021 года организаторы и артисты еще не были уверены, когда снимут ограничения и как изменится общество. Но в этом году все вновь активизировалось. Ощущаются новые рекорды по проведению живых мероприятий и, следовательно, по количеству посещений», – говорит Нуутманн.
Организаторы концертов из Live Nation также видят высокий интерес людей к крупным мероприятиям и развлечениям. В этом году было организовано 52 шоу и продано около 120 000 билетов. Главный промоутер Live Nation Ева Палм говорит, что билеты на одно из главных событий следующего года, концерт The Weeknd, распроданы.
«Темпы продаж на концерт Depeche Mode также высоки, продажи билетов "Mamma Mia!" высокие… Если вы не хотите упустить шанс, вам нужно поторопиться», – подчеркивает Пальм.
«Билеты на концерт The Weeknd распроданы».
По словам руководителя Piletilevi Свена Нуутманна, большой концерт всемирно известного артиста оживит культурный ландшафт Эстонии и повысит интерес к развлекательным мероприятиям. «Продажи Piletilevi в ноябре 2022 года превысили продажи ноября 2021 года в 3,8 раза», – говорит Нуутманн. «И это всего 30 процентов от продаж ноября 2019 года», – добавляет генеральный директор Piletilevi Яанус Байльманн. «Таким образом, Piletilevi ожидает очень активного предложения живых развлечений в 2023 году».
Жители Эстонии стали более смелыми и открытыми любителями концертов, но, по словам Палм, им еще предстоит пройти долгий путь. «Мы не знаем мировых классиков, великих исполнителей и легенд эстрады, а между тем кажется, что и интереса нет», – говорит промоутер. «Наша любовь к ретро 80-х и 90-х – это, конечно, непонятное явление».
Как следует из слов организатора, обычные билеты на концерт The Weeknd действительно распроданы. Доступны только билеты в VIP-зону, цена которых составляет 362,10 евро.