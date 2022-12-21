УЖЕ КОНЧИЛИСЬ? ⟩ Вопрос читателя: все билеты на концерт The Weeknd распроданы?

«Я хотел купить билет на концерт The Weeknd в качестве рождественского подарка для племянницы, но показывает, что все уже распродано. Но для Эстонии это кажется неправдоподобным», – написал Янек и попросил выяснить, действительно ли больше нет билетов на концерт «The Weeknd: After Hours til Dawn Tour» 12 августа 2023 года на Таллиннском певческом поле.

Концерт организует компания Live Nation Estonia, по словам которой эстонцы проявляют большой интерес к развлечениям. «После нескольких лет затишья продавец билетов и крупнейший организатор концертов в странах Балтии могут в один голос сказать: у эстонцев все хорошо, не о чем беспокоиться! Аппетит и жажда развлечений никуда не делись».

«Жажда людей пропорциональна количеству живых выступлений, предлагаемых на рынке», – подтверждает руководитель Piletilevi Свен Нуутманн. «Осенью 2021 года организаторы и артисты еще не были уверены, когда снимут ограничения и как изменится общество. Но в этом году все вновь активизировалось. Ощущаются новые рекорды по проведению живых мероприятий и, следовательно, по количеству посещений», – говорит Нуутманн.