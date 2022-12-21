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Дженна Ортега стала самой обсуждаемой звездой декабря

Limon.ee
Дженна Ортега стала самой обсуждаемой звездой декабря
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Дженна Ортега
Дженна Ортега Фото: Leon Bennett

После того, как вышел сериал «Уэнсдей», не осталось практически ни одного человека, который не узнал о Дженне Ортего.

Девушка настолько органично сыграла роль дочери Аддамсов, что буквально влюбила в себя миллионы человек по всему миру. В ТикТоке делают макияж как у ее героини, повторяют ее танец, и, конечно, активно подписываются на девушку в социальных сетях. За 10 дней количество тех, кто следит за обновлениями девушки, выросло на 10 млн пользователей! И если 23 ноября количество фолловеров составляло около 9,3 миллионов человек, то к 4 декабря цифра выросла до 22,1 миллионов! Ну, это неудивительно, ведь выход первого сезона уже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел», а просмотры становятся только выше.

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