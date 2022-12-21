Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

Микроволновая печь выручает нас во многих ситуациях, ведь помогает быстро приготовить или разогреть пищу. Но из-за постоянного пользования со временем внутри прибора появляются сильные загрязнения, отчистить которые не совсем легко.

Желтые пятна, которые остаются на внутренней поверхности прибора, не получится просто так протереть влажной тряпкой. И тогда приходится искать другие способы, как отмыть микроволновку от желтизны.

Самый простой способ – это применить лимонный сок. Его нужно размешать с водой в емкости в пропорции – стакан воды на сок одного лимона.

Вместо лимонного можно использовать сок другого цитрусового, например, апельсина или лайма.

Раствор нужно поставить в микроволновку и включить ее на 2-3 минуты, чтобы вода начала испаряться. После того, как запущенный вами цикл закончится, не открывайте дверцу сразу – дайте образованной паре осесть, а воде – охладиться.