Анализ ДНК почти 100 египетских мумий шокировал учёных всего мира

Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие — выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Народы, которые сформировали цивилизацию древнего Египта.

Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани — конкретно из левого плеча и левой ноги.

Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин — «тутанхамоны». А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов — как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам — характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.

— Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец, — удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним — своими древними правителями — почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.

Сами же фараоны — не местные.

— Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, — сообщил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.