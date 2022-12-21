Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Анализ ДНК почти 100 египетских мумий шокировал учёных всего мира

Limon.ee
Анализ ДНК почти 100 египетских мумий шокировал учёных всего мира
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Египет.
Египет. Фото: Amr Abdallah Dalsh

Немецкие ученые из института Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen) частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет.

Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие — выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

Народы, которые сформировали цивилизацию древнего Египта.

Чуть раньше аналогичные исследования провели биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. Они анализировали генетический материал, извлеченный всего из одной мумии. Но зато самого фараона Тутанхамона. Его ДНК добыли из костной ткани — конкретно из левого плеча и левой ноги.

Специалисты iGENEA сравнили геном мальчика-фараона и современных европейцев. И обнаружили: многие из них — родственники Тутанхамона. В среднем половина европейских мужчин — «тутанхамоны». А в некоторых странах их доля доходит до 60-70 процентов — как, например, в Великобритании, в Испании и во Франции.

ДНК сравнивали по так называемым гаплогруппам — характерным наборам фрагментов ДНК, которые передаются из поколения, сохраняясь почти в неизменном виде. Родственников фараона «выдала» общая гаплогруппа под названием R1b1a2.

Ученые подчеркивают: тутанхамонская R1b1a2, столь распространенная среди европейских мужчин, весьма редко встречается у современных египтян. Доля ее носителей у них не превышает одного процента.

— Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон генетический европеец, — удивляется Роман Шольц (Roman Scholz), директор центра iGENEA.

Генетические исследования швейцарцев и немцев еще раз подтвердили: современные египтяне, в общей своей массе, это не деградировавшие потомки фараонов. Просто они не имеют с ним — своими древними правителями — почти ничего общего. Что в некотором роде, объясняет особенности египетского общества.

Сами же фараоны — не местные.

— Полагаю, что общий предок египетских царей и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад, — сообщил Шольц. — Около 7 тысяч лет назад его прямые потомки расселились по Европе. A кто-то добрался до Египта и выбился в фараоны.

Получается, однако, что, начиная с пра-пра-дедов, предки Тутанхамона, да и он сам были лицами кавказской национальности.

Ключевые слова
Наверх