Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации в одной из московских больниц 20 декабря. Об этом в среду сообщил основатель группы Вячеслав Петкун.
Умер участник группы «Танцы минус»
Умер участник группы «Танцы минус»
«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции», – сказал он.
Группа «Танцы минус» была образована Петкуном в 1995 году. За это время она выпустила десятки синглов, среди которых «Цветут цветы», «Город», «10 капель», «Половинка».
Ключевые слова