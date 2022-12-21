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Умер участник группы «Танцы минус»

Limon.ee
Умер участник группы «Танцы минус»
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин умер в реанимации в одной из московских больниц 20 декабря. Об этом в среду сообщил основатель группы Вячеслав Петкун.

«Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции», – сказал он.

Группа «Танцы минус» была образована Петкуном в 1995 году. За это время она выпустила десятки синглов, среди которых «Цветут цветы», «Город», «10 капель», «Половинка».

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