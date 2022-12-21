Звездное время: астрологи назвали счастливые часы суток для каждого знака Зодиака

Часы успеха для водной стихии: Раки, Скорпионы и Рыбы

Для представителей этих знаков Зодиака считаются успешными для выполнения всяческой работы часы с 21 вечера и аж до полуночи, а потом с четырех и до 10 утра.

Часы успеха по знаку зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам в этом время нужно заниматься приготовлением пищи, уборкой дома, а после – готовится к деловым встречам и составлять график дел на следующий день.

Часы успеха по знаку зодиака Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в эти часы просто необходимо рисковать и спорить, ведь обязательно они выйдут победителями. Также в это время будет намного проще найти решение сложных задач и получить повышение на карьерной лестнице.

Часы успеха по знаку зодиака Рак (22 июня – 22 июля)

Удивительно, но в счастливые часы Раки обычно становятся более обаятельными, добрыми и даже умными. Для них это время идеально подходит для новых встреч и знакомств. Возможно, это поможет встретить и свою судьбу, кто знает…

Часы успеха для воздушных знаков: Близнецов, Весов и Водолеев

Представители этих знаков Зодиака будут обладать самой высокой продуктивностью с 12 часов дня и аж до 23 вечера – этот большой промежуток времени идеально подойдет для любых дел.

Часы успеха по знаку зодиака Водолей (20 января – 18 февраля)