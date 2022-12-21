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Звездное время: астрологи назвали счастливые часы суток для каждого знака Зодиака

Limon.ee
Звездное время: астрологи назвали счастливые часы суток для каждого знака Зодиака
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Фото: Shutterstock

У каждого знака Зодиака есть удивительное время, когда повышается возможность достижения успеха и увеличивается продуктивность работы, пишет Glavred.

Часы успеха для водной стихии: Раки, Скорпионы и Рыбы

Для представителей этих знаков Зодиака считаются успешными для выполнения всяческой работы часы с 21 вечера и аж до полуночи, а потом с четырех и до 10 утра.

Часы успеха по знаку зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам в этом время нужно заниматься приготовлением пищи, уборкой дома, а после – готовится к деловым встречам и составлять график дел на следующий день.

Часы успеха по знаку зодиака Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в эти часы просто необходимо рисковать и спорить, ведь обязательно они выйдут победителями. Также в это время будет намного проще найти решение сложных задач и получить повышение на карьерной лестнице.

Часы успеха по знаку зодиака Рак (22 июня – 22 июля)

Удивительно, но в счастливые часы Раки обычно становятся более обаятельными, добрыми и даже умными. Для них это время идеально подходит для новых встреч и знакомств. Возможно, это поможет встретить и свою судьбу, кто знает…

Часы успеха для воздушных знаков: Близнецов, Весов и Водолеев

Представители этих знаков Зодиака будут обладать самой высокой продуктивностью с 12 часов дня и аж до 23 вечера – этот большой промежуток времени идеально подойдет для любых дел.

Часы успеха по знаку зодиака Водолей (20 января – 18 февраля)

Удивительно, но в обед у представителей этого знака зодиака начинает работать внутренний двигатель, он помогает Водолеям быть намного активнее и сообразительнее, решать с легкостью любые рабочие вопросы.

Часы успеха по знаку зодиака Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам стоит использовать это «звездное время» для занятий рабочими моментами, а также личной жизнью. Кроме этого, не помешают походы в магазин и общение с близкими друзьями и детьми.

Часы успеха по знаку зодиака Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы после обеда обычно чувствуют колоссальный прилив сил и бодрости – это удачное время для деловых встреч и различных поездок.

 

Удачное время для огненных знаков: Овна, Льва и Стрельца

Наиболее продуктивны эти знаки Зодиака в обеденное время, с 12 до 14, а также с полуночи и аж до пяти часов утра.

Часы успеха по знаку зодиака Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам лучше всего удается решать важные вопросы в вечернее и ночное время, тогда они могут хорошо сосредоточится.

Часы успеха по знаку зодиака Лев (23 июля – 22 августа)

В указанное время Львам советуют заниматься любимой работой, ведь у них получится справляться с задачами легко даже в том случае, если работа совершенно не приходится по душе.

Часы успеха по знаку зодиака Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно посвящать это время исключительно себе – заняться шопингом, походом к стилисту, на маникюр, в СПА-салон, отправиться в увлекательную поездку.

 

Удачное время для земных знаков: Дев, Козерогов и Тельцов

«Звездное время» для этих знаков – рабочие часы с 8 утра до 18 вечера.

Часы успеха по знаку зодиака Дева (23 августа – 22 сентября)

В эти часы Девы необычайно продуктивны, устойчивы к стрессу и обаятельны – не сомневайтесь, вам удастся решить любую задачу.

Часы успеха по знаку зодиака Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам рекомендуют решить все важные вопросы до того времени, как Солнце начнет заходить за горизонт – это могут быть как деловые встречи, так и личная жизнь.

Часы успеха по знаку зодиака Телец (20 апреля – 20 мая)

Особенно удачное для Тельцов – дневное время, в которое они пребывают на высоте. Успех обеспечен как на романтическом свидании, так и на деловой встрече.

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