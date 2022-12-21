«С НОВЫМ ГОДОМ, СЫНОК» ⟩ «Ногу свело» выпустили клип о том, как будут праздновать Новый Год родители погибших мобилизованных

«На протяжении нескольких лет группа «Ногу Свело!» выпускает новогодние клипы. Это стало уже традицией. В прошлом году мы все, в отличие от 2020, были полны энтузиазма и верили, что уж 2022 принесёт нам много радости – закончится эпидемия ковида, вновь можно будет встречаться со своими дорогими слушателями не в сети, а на живых концертах, петь про победившую жизнь. 2023 мы встречаем с совершенно другими эмоциями и ожиданиями, но всё ещё верим в чудо», – пишет Макс Покровский в социальных сетях.