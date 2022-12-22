День полон неожиданных событий! Гороскоп на четверг, 22 декабря

Овен

Не волнуйтесь из-за пустяков. День складывается удачно у тех, кто сохраняет спокойствие и не поддается на провокации. Помните: если сегодня и возникают какие-то проблемы, то они далеко не так серьезны, как может показаться. К тому же, не лишним будет проверять любую поступающую информацию, поскольку есть опасность, что кто-то специально вводит вас в заблуждение. День подходит для разговоров о делах. Неважно, будете ли вы их вести на работе или дома, в официальной или неформальной обстановке. Полезно строить планы, обсуждать их с теми, кто может помочь в осуществлении задуманного.

Телец

Осторожность в делах не повредит. День определенно не подходит для того, чтобы принимать решения на ходу, кардинально менять планы, не обдумав все как следует. В том, что касается работы, не будет лишним и совет человека, опыт которого внушает доверие. Иногда со стороны лучше видны и возможности, и вероятные проблемы, не замеченные вами. Но в целом это довольно удачный день. Если в первой его половине вы определитесь с целями и не станете тратить время на пустяки, то наверняка добьетесь успеха. Возможны неожиданные открытия, в том числе важные, и хорошие новости.

Близнецы