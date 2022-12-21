ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ ⟩ Ровно 85 лет назад состоялась премьера первого мультика Дисней – «Белоснежка и семь гномов»

Мультик по мотивам одноименной сказки братьев Гримм был впервые показан 21 декабря 1937 года. Сюжет закручивается на том, что мачеха-королева опасается за свой статус «первой красавицы» и потому заставляет свою соперницу - падчерицу Белоснежку, работать служанкой и носить лохмотья. Однажды Королева снова спрашивает у волшебного зеркала: «Кто красой затмил весь свет?» и вместо привычного «никто» слышит, что это Белоснежка. Тогда она решает избавиться от девчонки. К счастью, плану не суждено сбыться благодаря вмешательству гномов.