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ФОТО ⟩ «Вау, просто огонь!» 56-летняя Сальма Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума

Limon.ee
«Вау, просто огонь!» 56-летняя Сальма Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
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Сальма Хайек
Сальма Хайек Фото: JL/AdMedia/SIPA

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 20 декабря в Instagram опубликовала обложку финального тизера фильма «Супер Майк 3».

«Рождество пришло рано! «Супер Майк 3» только в кинотеатрах с 10 февраля», – написала она.

На снимке Хайек запечатлена в объятиях своего 42-летнего коллеги, Ченнинга Татума. В ленте «Супер Майк 3» они исполнили главные роли. Для обложки тизера актер позировал с оголенным торсом. 

«Вау, просто огонь!» – прокомментировали фото подписчики.

«Супер Майк: Последний танец» является сиквелом фильма «Супер Майк XXL».Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.

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