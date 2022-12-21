56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 20 декабря в Instagram опубликовала обложку финального тизера фильма «Супер Майк 3».
ФОТО ⟩ «Вау, просто огонь!» 56-летняя Сальма Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
«Вау, просто огонь!» 56-летняя Сальма Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
«Рождество пришло рано! «Супер Майк 3» только в кинотеатрах с 10 февраля», – написала она.
На снимке Хайек запечатлена в объятиях своего 42-летнего коллеги, Ченнинга Татума. В ленте «Супер Майк 3» они исполнили главные роли. Для обложки тизера актер позировал с оголенным торсом.
«Вау, просто огонь!» – прокомментировали фото подписчики.
«Супер Майк: Последний танец» является сиквелом фильма «Супер Майк XXL».Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.
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