ФОТО ⟩ «Вау, просто огонь!» 56-летняя Сальма Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума

«Рождество пришло рано! «Супер Майк 3» только в кинотеатрах с 10 февраля», – написала она.

На снимке Хайек запечатлена в объятиях своего 42-летнего коллеги, Ченнинга Татума. В ленте «Супер Майк 3» они исполнили главные роли. Для обложки тизера актер позировал с оголенным торсом.

«Вау, просто огонь!» – прокомментировали фото подписчики.