Мадонна показала на видео, как она жует и выплевывает украинский флаг

Скандальная американская поп-дива Мадонна снова опубликовала странный контент в соцсетях. Так, 64-летняя артистка разместила видео, стремительно разошедшееся по Сети и спровоцировавшее бурное обсуждение среди пользователей.

На видео крупным планом снято лицо Мадонны. В какой-то момент артистка кладет в рот флаг Украины, слегка его жует, а затем выплевывает.