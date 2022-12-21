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Мадонна показала на видео, как она жует и выплевывает украинский флаг

Limon.ee
Мадонна показала на видео, как она жует и выплевывает украинский флаг
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Певица Мадонна
Певица Мадонна Фото: AL BELLO

В кадре певица крупным планом показывает свое лицо.

Скандальная американская поп-дива Мадонна снова опубликовала странный контент в соцсетях. Так, 64-летняя артистка разместила видео, стремительно разошедшееся по Сети и спровоцировавшее бурное обсуждение среди пользователей.

На видео крупным планом снято лицо Мадонны. В какой-то момент артистка кладет в рот флаг Украины, слегка его жует, а затем выплевывает.

На фоне звучит песня со словами: «Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется». Подписчики пришли в недоумение из-за выходки певицы.

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