В кадре певица крупным планом показывает свое лицо.
Мадонна показала на видео, как она жует и выплевывает украинский флаг
Мадонна показала на видео, как она жует и выплевывает украинский флаг
Скандальная американская поп-дива Мадонна снова опубликовала странный контент в соцсетях. Так, 64-летняя артистка разместила видео, стремительно разошедшееся по Сети и спровоцировавшее бурное обсуждение среди пользователей.
На видео крупным планом снято лицо Мадонны. В какой-то момент артистка кладет в рот флаг Украины, слегка его жует, а затем выплевывает.
На фоне звучит песня со словами: «Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется». Подписчики пришли в недоумение из-за выходки певицы.
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