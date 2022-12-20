ГАЛЕРЕЯ ⟩ Удивительная гармония: зал Alexela засиял местными звездами

В декабре исполнилось два года со дня основания Fairmus, отечественного музыкального приложения, и по этому поводу в концертном зале Alexela состоялся впечатляющий концерт Риты Рэй.

На мероприятии выступили как звезды, так и недавно открывшиеся таланты, такие как Китти Флорентин, SHIRA, Ялмар Вабарна, а также барабанщик Рейго Ахвен и джазовая певица Сусанна Александра Вельди.

Смотрите галерею, чтобы увидеть, кто еще наслаждался концертом прекрасной певицы!