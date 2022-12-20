Fairmus, отечественное музыкальное приложение, отметило второй год своего существования впечатляющим концертом эстонской певицы Риты Рэй. Посмотрите в галерее, кто присутствовал на вечеринке в концертном зале Alexela!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Удивительная гармония: зал Alexela засиял местными звездами
Удивительная гармония: зал Alexela засиял местными звездами
В декабре исполнилось два года со дня основания Fairmus, отечественного музыкального приложения, и по этому поводу в концертном зале Alexela состоялся впечатляющий концерт Риты Рэй.
На мероприятии выступили как звезды, так и недавно открывшиеся таланты, такие как Китти Флорентин, SHIRA, Ялмар Вабарна, а также барабанщик Рейго Ахвен и джазовая певица Сусанна Александра Вельди.
Смотрите галерею, чтобы увидеть, кто еще наслаждался концертом прекрасной певицы!
Fairmus – это глобальное музыкальное приложение, созданное Рейго Ахвеном, Тынисом Кивисиллой, Юко-Мартом Кыларом и Кристьяном Ульстом с целью объединения местных исполнителей и слушателей.