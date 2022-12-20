С МЕНЯ ХВАТИТ! ⟩ Самая гламурная эстонская блондинка борется с вредной привычкой

«В новом году я сосредоточусь на том, чтобы убрать токсичные привычки из своей жизни, и я уже начала борьбу с никотином», – написала Бригитте в социальных сетях.

Телезвезда признается, что у нее есть привычка, в трудные моменты искать утешение в продуктах, содержащих никотин. «Три недели назад все повторилось: я снова начала всячески травить себя, чтобы избавиться от боли. Я больше так с собой поступать не буду», – призналась эстонская звезда.

Бригитте Сюзанне Хунт рассказала поклонникам, что хочет доказать прежде всего самой себе, что она сильнее, чем ее зависимости. «Если я хочу по-настоящему исцелиться, мне нужно сломать свои токсичные шаблоны. Мне нужно найти внутренний покой без стимуляции из вне», – написала эстонская звезда. Хунт говорит, что с воскресенья она отказался от никотина. «Ты тоже это сделай!» – кинула призыв блондинка в социальных сетях.

В течение двухнедельного периода подготовки помните о следующем:

• Не курите одновременно с другим занятием, выделяйте на это отдельное время. Например, если вы привыкли курить за рулем, в дальнейшем для курения останавливайте машину и выходите на улицу.

• Не тратьте на курение минуты отдыха дома или на работе, курите позже в отдельное время.

• Запишите все причины, по которым вы хотите бросить курить. • Попросите друзей и близких не курить при вас или бросить вместе с вами.

• Назначьте точную дату бросания, серьезно подготовьтесь и придерживайтесь срока.

• Не бойтесь просить помощи. Процесс бросания идет гораздо успешнее, если делать это под наблюдением обученного медработника. Обратитесь за помощью к своему семейному врачу или найдите ближайший консультационный кабинет по отказу

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